Servidor público deve pautar pela legalidade – PGR

A necessidade do servidor público pautar pela legalidade no desempenho das suas funções foi hoje (terça-feira) ressaltado pelo sub procurador-Geral da República, Gilberto Mizelaque.

Gilberto Mizelaque sustentou que a legalidade deve ser aliada a competência, respeito pelo património, imparcialidade e urbanidade, numa acção que visa servir os cidadãos e também cumprir com zelo o instituído na lei administrativa.

O magistrado falava na Centralidade do Kilamba, municípios de Belas, na palestra “ A Lei de Probidade pública e prevenção a corrupção”, no âmbito do programa do PIIM, que juntou funcionários públicos, estudantes universitários e professores.

Na ocasião, o prelector esclareceu aos participantes que o instrumento jurídico em vigor em Angola visa disciplinar as actividades dos servidores públicos, bem como os direitos e os deveres do cidadão perante a lei.

O palestrante disse que o Programa de Integração Municipal contempla responsabilidades, que requer da PGR um melhor acompanhamento.

O sub procurador falou também de temas relacionados com o dever da administração pública e seus agentes em matéria de transparência e boa gestão do erário.

A margem do encontro a administradora municipal do Belas, Mariana Domingos, disse que o combate a corrupção deve ser tarefa de toda sociedade.