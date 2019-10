Samakuva deixa liderança da UNITA mas ainda sonha ser cabeça de lista em 2022

O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, confirmou nesta terça-feira, em Luanda, o abandono da liderança do partido.

O político assegurou, em conferência de imprensa, que deixa o cargo no final do 13º Congresso Ordinário do partido, após 16 anos de mandato.

Samakuva adiantou que, após a cessação do seu mandado, passará para o Parlamento, onde vai dar continuidade à vida política.

“Não vou deixar a política, nem vou abandonar o povo”, referiu.

O líder da UNITA afirmou que continuará activo na política, na luta pela dignidade dos desfavorecidos e na defesa do projecto de Muangai, para a construção de uma Angola melhor.

Samakuva admitiu a possibilidade de ser o cabeça de lista para as próximas eleições de 2022, caso o 13º Congresso Ordinário daquele partido, a decorrer de 13 a 15 de Novembro, decida “que o cabeça de lista não seja o presidente do partido”.

O líder do maior partido na oposição em Angola disse que não apoia nenhum dos cinco candidatos.

O presidente da UNITA não afastou o desejo de concorrer, também, às eleições autárquicas de 2020.

Questionado sobre as linhas orientadoras da nova direcção, que sairá do 13º Congresso, Isaías Samakuva não avançou dados, mas referiu que serão as aprovadas pelo congresso.

As candidaturas à presidência da UNITA encerraram segunda-feira (08). Formalizaram pretensões Abílio Kamalata Numa, Adalberto da Costa Júnior, Alcides Sakala, José Pedro Kachiungo e Raúl Danda.

O 13º Congresso Ordinário tem como lema “Patriotismo, Coesão e Cidadania”.