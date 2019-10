Saiba perseguir os seus sonhos

Hoje eu queria postar este look como sugestão para o fim-de-semana. Porém, enquanto fazia a seleção das fotografias, lembrei-me do dia em que a minha prima disse-me que queria ser designer. Foi a alguns anos atrás, na altura ela ainda não sabia fazer muita coisa. Lembrei-me das primeiras criações feitas por ela, voltei a olhar para a perfeição deste look e pensei no quanto querer é poder. Senti-me tão motivada que aproveitei a oportunidade para partilhar esta motivação consigo também.

Já imaginou como seria a tua vida se perseguisses os teus sonhos e trabalhasses em aplicar aquela boa ideia que não te sai da cabeça? Muitas vezes não acreditamos o suficientemente nas nossas ideias, nos nossos sonhos a ponto de trabalhar nos mesmos. O que é obviamente uma pena, já que tudo o que existe foi um dia uma ideia ou um sonho.

Portanto, o que quero dizer hoje é o seguinte: não se limite apenas a sonhar e nem aches bobas as ideias que te passam pela cabeça sobre o que realmente gostarias de fazer. O mundo está em constante desenvolvimento. A cada dia que passa surgem novas tecnologias que te podem ajudar a pôr em prática essas ideias, esses sonhos. Talvez no início não será perfeito, mas com o tempo vais aperfeiçoando. O Les Brown diz o seguinte: “ tudo que não sabes fazer perfeitamente vale a pena fazê-lo mal, até aprenderes a fazê-lo perfeitamente”. As criações na minha prima não eram perfeitas no início, mas ela hoje faz roupas perfeitas para crianças, adultos e acessórios, e brevemente fará o lançamento oficial da sua primeira coleção.