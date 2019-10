Presidente angolano visita província do Bié para avaliar problemas económicos e sociais

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, visita na sexta-feira e no sábado a província do Bié para “conhecer de perto a realidade” e “impulsionar” soluções para os problemas económicos e sociais mais urgentes.

Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente, a visita inicia-se no município de Cuemba, onde João Lourenço se vai reunir com o governo provincial e inaugurar o hospital regional do Cuemba, seguindo no mesmo dia para a capital da província, Cuíto, onde o chefe de Estado vai inaugurar o aeroporto Joaquim Capango.

No sábado, João Lourenço vai homenagear os mártires do Cuíto, deslocando-se até ao cemitério monumento da cidade e inaugura a segunda fase do sistema de abastecimento de água à cidade.

O chefe do governo angolano vai também encontrar-se com membros do conselho provincial de auscultação da comunidade e com um grupo de jovens, no anfiteatro da Escola Superior Politécnica “José Eduardo dos Santos”.

A província do Bié, localizada no centro do país, tem um tamanho idêntico ao de Portugal e uma população de cerca de 1,7 milhões de habitantes.

No mês passado, João Lourenço visitou a província do Moxico, no leste do país.