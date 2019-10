PR promete novo concurso público no sector da saúde ainda este ano.

O Presidente da República disse hoje durante o discurso sobre o Estado da Nação, na abertura do ano parlamentar que o governo prevê ainda para este ano a abertura de mais um concurso público para ingresso de novos médicos, enfermeiros e técnicos de saúde no sector da saúde.

Sem dizer o número de médicos, enfermeiros e técnicos de saúde que vão ingressar no sector da saúde ainda este ano, João Lourenço disse que no concurso público passado, realizado no princípio deste ano, ingressaram no sector da saúde mais de 9 mil médicos, enfermeiros e técnicos de saúde.