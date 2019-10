PR inaugura expoindústria 2019

O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou esta manhã a 4ª edição da Expoindústria, que decorre na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda/Bengo, com mais de 300 expositores.

A exposição, que já criou 250 empregos temporários, é uma parceria entre o Ministério da Indústria e a Eventos Arena e conta com empresas nacionais dos sectores de produção de cereais, carnes, algodão, tabaco, açúcar, cerveja, cimento, madeira e mobiliário.

Acolhe também empresas dos sectores de refinação de petróleo, pneus, fertilizantes, celulose, vidro, aço, sabão, sal, enchidos, lacticínios, sumos, refrigerantes, água mineral, tintas e vernizes, papel, cartão plásticos, varões de aço e material de construção civil.

Participam no evento empresas das províncias do Bengo, Benguela, Namibe, Huila, Cuando Cubango, entre outras.

No discurso de abertura, o secretário de Estado da Indústria, Ivan do Prado, declarou que a Angola conta agora com uma indústria transformadora competitiva e em desenvolvimento, produzindo bens capazes de competir com artigos importados.

Destacou o desenvolvimento da indústria transformadora no segmento alimentar e das bebidas.