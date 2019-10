PR acredita cinco embaixadores

O Presidente da República, João Lourenço, acreditou nesta quarta-feira, em Luanda, os novos embaixadores de Moçambique, Suécia, Bélgica, Zimbabwe, e do Rwanda, respectivamente, Osvalda Joana, Ewa Polana, Josef Smete, Thando Madzvamuse, e Wellrs Gasmagera.

Em cerimónias decorridas em separado, no salão nobre do Palácio Presidencial, o Chefe de Estado angolano reafirmou o ensejo de ver reforçadas as relações de cooperação com os cinco países.

Mestre em História Moderna, Línguas Orientais e Ciência da Comunicação, o embaixador da Bélgica apontou como prioridade a promoção da cooperação nos domínios portuário, mineiro e no ensino universitário.

O diplomata manifestou o apoio do seu país às reformas políticas e económicas em curso em Angola.

A chefe da missão sueca, Ewa Polana, diplomata há 22 anos, com passagem por Alemanha, México, indonésia, Timor, katar e Brasil, se predispôs em ajudar Angola na luta contra a corrupção e na diversificação da economia.

A embaixadora anunciou o interesse do seu país em financiar a construção de um novo hospital em Luanda e fornecer tecnologia para a protecção ambiental e produção de energia.

Por sua vez, a embaixadora de Moçambique em Angola, Osvalda Joana, mestre em Ciências Jurídicas e ex-presidente da Federação das Mulheres de Carreira Jurídica, sublinhou o interesse de elevar as relações económicas entre os dois países.

“Depois da guerra, precisamos de desenvolver os dois países, consolidar a paz, crescer de braços dados, com investimentos empresariais recíprocos, assim como potenciar a presença de organismos regionais e internacionais”, rematou.

O novo embaixador do Zimbabwe, Thando Madzvamuse, militar de carreira, já exerceu cargo de direcção no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comércio Internacional.

O chefe da missão diplomática do Rwanda já foi senador e perfeito de Kigali, além de ter trabalhado na embaixada rwandesa em Tripoli e Líbia.