Polícia confirma um ferido em tiroteio numa igreja no nordeste dos EUA

A polícia de Pelham confirmou que pelo menos uma pessoa ficou ferida na sequência de um tiroteio ocorrido hoje numa igreja daquela pequena cidade do Estado de New Hampshire (nordeste dos Estados Unidos).

As autoridades de Pelham tinham avançado hoje à tarde que um homem tinha aberto fogo numa igreja local e admitiram na altura a possibilidade de existirem vários feridos.

O tiroteio ocorreu na igreja New England Pentecostal Church, em Pelham, pequena cidade com 14 mil habitantes localizada no Estado rural de New Hampshire.

As motivações do homem, que se encontra sob custódia policial, são até ao momento desconhecidas, precisou Tracey Hanes, membro das forças policiais locais, citada pelas agências internacionais.

Segundo Tracey Hanes, o homem abriu fogo quando estava a decorrer ou a ter início uma cerimónia fúnebre no interior da igreja.

O governador de New Hampshire, Chris Sununu, também confirmou o incidente através da rede social Twitter.

“As autoridades estaduais estão no local, prestando os primeiros socorros e a investigar o tiroteio em Pelham”, escreveu Chris Sununu.