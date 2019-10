Pogba, lesionado, vai desfalcar o Manchester United contra o Liverpool

O médio da seleção francesa e do Manchester United, Paul Pogba, não vai estar em campo no domingo em Old Trafford para o duelo com o Liverpool, anunciou o técnico da equipe Ole Gunnar Solskjaer, na quarta-feira.

O campeão do mundo, de 26 anos, que sofre com uma lesão no tornozelo desde agosto, ficou de fora dos quatro últimos jogos das eliminatórias para a Euro 2020 com a França contra Albânia, Andorra, Islândia e Turquia.

“Paul se machucou, mas ele voltou, trabalhou duro. Jogou algumas partidas, e pode ser que ele tenha insistido demais”, declarou Solskjaer na Sky Sport.

“Ele passou por um exame depois do jogo contra o Arsenal. Precisava de várias semanas de repouso, então o normal é que volte em breve, mas ele não estará presente no jogo de domingo”.

Diante do líder da Premier League, os ‘Red Devils’, que ocupam o 12° lugar na tabela, terão o desfalque do goleiro espanhol David De Gea.

De Gea, de 28 anos, se machucou na perna direita na partida entre a seleção da Espanha e a Suécia na terça-feira em Solna nas eliminatórias para a Euro 2020. O jogo terminou empatado em 1 a 1 o que garantiu a classificação para os espanhóis.