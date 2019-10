Mota-Engil vence concurso público para construção da barragem do Calacuve no Cunene

A Mota-Engil venceu em consórcio, com uma participação de 50%, o concurso público para a construção da barragem do Calacuve no na província do Cunene.

A obra avaliada em 177 milhões de dólares, diz respeito ao terceiro lote para a construção da barragem, que deve ser executado dentro de um prazo de 20 meses.

A barragem do Calacuve é uma das duas barragens aprovadas pelo executivo no âmbito dos projectos estruturantes, que visam a construção de barragens, sistemas de captação de água e canais adutores para combater a seca na província do Cunene.