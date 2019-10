Modric sofre lesão na perna direita e preocupa Real Madrid

O médio croata do Real Madrid, Luka Modric, sofreu uma contusão durante um jogo com sua seleção, a uma semana de uma partida crucial pela Liga dos Campeões.

Modric passou por exames nesta terça-feira que comprovaram “uma contusão no quadríceps da perna direita”, informou o Real Madrid em um comunicado.

A equipa merengue não deu detalhes sobre o tempo de recuperação do jogador, e se limitou a afirmar que está “pendente de evolução”.

Modric teve que deixar o campo após sofrer uma pancada nos últimos minutos do empate pelas eliminatórias europeias entre Croácia e país de Gales (1-1).

Tudo indica que o técnico Zinedine Zidane provavelmente irá poupar o jogador no sábado na partida do campeonato espanhol contra o Mallorca com o objetivo de contar com o croata no duelo crucial da Champions League contra o Galatasaray na terça-feira em Istambul e o clássico da Liga contra o Barcelona em 26 de outubro.