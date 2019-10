Ministra confirma uniformização de preços nas centralidades do país

O Ministério do Ordenamento do Território e Habitação leva a cabo processo de estudo de mecanismos para a uniformização de preços dos apartamentos nas centralidades do país, confirmou hoje no Bié a titular da pasta, Ana Paula de Carvalho.

Ao falar à imprensa após o lançamento da segunda fase da Obra de construção da centralidade Horizonte do Cuito, que comportará 398 novas residências, Ana Paula de Carvalho escusou-se a avançar possíveis tarifas, para além da actual que ronda entre 38 mil e 12 mil kwanzas.

Segundo a governante, a medida resulta de algumas reclamações por parte dos potenciais compradores dos imóveis, uma vez que a nova centralidade contempla residências do tipo T3 em prédios de quatro pisos, com oito apartamentos cada, e de um e dois pisos, respectivamente.

Os primeiros apartamentos poderão ser entregue aos moradores no primeiro trimestre de 2021.

Na primeira fase, decorrida desde finais de 2011 até 2017, foram construídas 2.784 unidades do género, todas já habitadas.

Por outro lado, estão também em funcionamento duas escolas do II ciclo do ensino secundário, com 24 salas de aulas e outra primária, com 12 salas, um jardim-de-infância, dois centros infantis, um centro de saúde, um posto policial, entre outros.

No geral, prevê-se erguer seis mil moradias numa área de 300 hectares, no âmbito do programa “Meu Sonho, Minha Casa”, numa parceria entre o Governo angolano e a Kora Angola.

O município do Andulo, situado 130 quilómetros a norte da cidade do Cuito, foi também contemplado com mil apartamentos do mesmo projecto, que alberga nesta primeira fase 172 famílias em igual número de residências concluídas.