Jovens angolanos realizam hoje uma manifestação silenciosa

Músicos, atores e DJ angolanos apelaram aos angolanos para não saírem de casa, nesta sexta-feira 11, como forma de protesto contra a atual situação económica no país.

Lançada pelo rapper, escritor e ativista Nelson Adelino Dembo, conhecido por Gangsta, a iniciativa conta com o apoio de outros músicos, como Dog Murras, Paulo Flores, Puto Prata e outros.

Segundo um manifesto publicado rede social Twitter, na pagína oficial do Gangsta, essa manifestação tem como objectivo obrigar o país a parar para refletir pela primeira vez sobre que Angola queremos e exigir mais igualdade, mais hospitais públicos, mais escolas, mais fábricas, mais indústrias e democracia no verdadeiro sentido”, escreveu.

Para além das redes sociais, os promotores do protesto meteram a circular nas ruas de Luanda um panfleto onde se lê: “Sexta-Feira, 11 de Outubro Manifestação Nacional. Reflexão Pacífica, Revolução Pacífica. Reflexão Sobre o Estado da Nação. Que Nação Queremos. Que Nação Merecemos. Todos em Casa, Vamos Parar O Parar O País E Reflectir Por [Uma] Angola Melhor E Inclusiva”.

Num curto vídeo posto a circular nas redes sócias, Paulo Flores apelou a todos para ficarem em casa afirmando que “numa luta de elefantes quem sofre é o capim e o capim está cansado”.

O Presidente da República, João Lourenço, lançou ontem um alerta, durante um segundo discurso na sessão de abertura do VIII congresso ordinário da JMLPLA, segundo o qual alguns supostos membros do MPLA estão a financiar com o dinheiro que roubaram do país, campanhas de desestabilização contra Angola.

Não ficou claro se o alerta lançado pelo presidente da República estava direcionado à esta manifestação silenciosa que deve acontecer hoje.