João Lourenço discursa hoje no arranque do ano parlamentar

O Presidente da República, João Lourenço, discursa hoje, terça-feira, na reunião plenária solene que marca o arranque do ano parlamentar, que se prolonga até 15 de agosto de 2020.

João Lourenço vai dirigir-se ao país num discurso sobre o Estado da Nação, logo após a abertura da 3.ª sessão legislativa da IV legislatura, pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando Dias dos Santos, a partir das 11:00.

Segundo fonte parlamentar, as prioridades da Assembleia Nacional vão ser a aprovação do Orçamento Geral do Estado, que tem de dar entrada até 31 de outubro, a finalização do pacote legislativo autárquico e o enquadramento legislativo das reformas fiscais.