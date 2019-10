O governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova, parece estar muito à frente da concorrência para às eleições autárquicas de Luanda previstas para 2020.

Acompanhado de câmeras e de jornalistas, o governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova, decidiu nesta sexta-feira, usar o candongueiro, e deixar o seu luxuoso Toyota VX – carro normalmente atribuído aos governantes – para deslocar-se da Mutamba ao município de Viana, segundo noticiou à Angop.

Num acto com todas as características eleitoralistas, Sérgio Rescova subiu ao candongueiro na baixa de Luanda que fazia a rota Mutamba/Congolenses, desceu no triângulo dos Congolenses, transferindo-se para outra viatura com destino ao município de Viana.

Num percurso de aproximadamente 20 quilómetros do centro da cidade até a vila de Viana, pagando 150 kwanzas por cada etapa da viagem, o governador interagiu com motoristas, cobradores e passageiros, que não contavam com a presença do governador de Luanda nas suas viaturas, escreve a Angop.

Na viagem com duração de mais de uma horas, o governador disse que andar de táxi é uma realidade da província e do país e os taxistas são jovens que prestam um serviço social à nação e sustentam as suas famílias com a actividade que exercem..

Sérgio Rescova é de opinião que os taxistas devem ser apoiados e com eles tentar corrigir algumas situações negativas que os cidadãos lhes apontam.

Depois de um breve encontro com responsáveis de associações de taxistas em Viana, Sérgio Rescova Joaquim optou por regressar a Luanda num autocarro público da paragem da Ponte Amarela até a moagem da Estalagem, num percurso que durou aproximadamente 30 minutos.

O acto do governador surpreendeu os passageiros por ser um acto pouco comum em Angola, onde gestores públicos são praticamente invisíveis, completos vampiros que só aparecem no período eleitoral para sugar voto dos pacatos e sofredores cidadãos. Por outro lado, foi positivo o governador de Luanda ter feito isso, mesmo que este acto tenha um carácter eleitoralista, porque permitiu-lhe ter um contacto directo com os cidadãos e constatar em loco um dos maiores problemas que a cidade de Luanda enfrenta, nomeadamente a falta de um sistema de transporte público funcional. Da fraca rede viária, do engarrafamento, da falta de iluminação nas ruas, da falta de vias secundárias e terciárias não precisamos falar, porque mesmo do seu luxuoso SUV são constatáveis.

Agora esperemos que o governador de Luanda tenha retido algo do que viu e que isso lhe ajude a formular soluções práticas que possam ajudar aliviar os grandes males que assolam a velha capital.