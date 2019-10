Gilmário Vemba e Calado Show na Casa70

Os humoristas Gilmário Vemba e Calado Show voltam, esta quinta-feira, 17, à Casa 70, em Luanda, no âmbito do projecto Duetos N’Avenida.

Os dois humoristas, que passaram no mesmo espaço em Maio deste ano, farão um espectáculo novo, totalmente repensado para essa terceira temporada do Duetos, como forma de responder a aprovação do público para a inclusão do humor num projecto que a princípio foi concebido para abrigar concertos musicais.

O director artístico Chalana Dantas avança que montar um espectáculo é sempre desafiador. “Não me sinto nem um pouco descansado pelo facto de eles já terem feito parte da segunda temporada. É na verdade ainda mais desafiador porque terá de ser um espectáculo com a qualidade igual ou superior às duas apresentações na temporada anterior”, disse.

Para Gilmário Vemba, o show da próxima quinta-feira será uma prova de que o trabalho realizado na segunda temporada foi muito bom, tanto para plateia como para a Zona Jovem Produções.

Segundo o humorista, a dupla apresentou um trabalho que esteve “próximo da perfeição”.

Sobre o novo convite para integrar a terceira temporada do Duetos N’Avenida, afirmou ter recebido o chamado com bastante alegria, porque partilhar o palco com Calado Show é sempre top. “Por mim, era capaz de, facilmente, habituar-me a isso”, reafirmou.

Gilmário ressaltou também a necessidade de um conteúdo 100 por cento inédito, pelo facto de muitas pessoas que correram para garantir um ingresso serem as mesmas que estavam nos espectáculos da segunda temporada.

“Sendo assim, serão novas piadas, com certeza! E garantimos ainda mais gargalhadas”.

Já o humorista Calado Show conta ter sido “uma grande surpresa” receber o convite para um segundo show dentro do cartaz do projecto da Zona Jovem Produções. “De verdade e sinceramente, não contava que íamos voltar no mesmo ano. Então é de um valor acrescentado, de uma honra e agradecimento sem tamanho. É especial!”, reforçou.

O director executivo da Zona Jovem, Figueira Ginga, está optimista para mais um Duetos de humor. “Prevejo que seja um show interessante e muito vivo do princípio ao fim. Os temas estão muito interessantes e diferentes dois primeiros shows e com muitas surpresas. Vai ser sucesso mais uma vez!”, asseverou.

O cartaz do Duetos terá sequência com Miguel Buíla e Bambila, 2 de Novembro, no Centro de Conferências do Belas. Também em Novembro, 23, está previsto a show da dupla Filipe Mukenga e Selda e, para encerrar a terceira temporada, Patrícia Faria e Gercy Pegado, que vão cantar a obra de Carlos Burity, que também participará do concerto junto às duas cantoras.