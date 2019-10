França e Turquia empatam (1-1) e adiam classificação para Euro-2020

As seleções de França e Turquia empataram em 1 a 1 nesta segunda-feira no Stade de France, um resultado que adiou a classificação dos dois países para a Euro-2020, mas os aproximou do torneio.

Depois de um domínio francês durante toda a partida, com várias chances de golo, foi Olivier Giroud, minutos depois de entrar em campo, quem abriu o placar ao cabecear após um escanteio cobrado por Antoine Griezmann (76).

Mas quando os franceses achavam que tinham feito o mais difícil, os turcos os surpreenderam em uma jogada estratégica e Kaan Ayhan empatou também de cabeça (82).

“Fizemos o que tínhamos que fazer para vencer, em termos de jogo e criação de chances. Eles tiveram poucas, mas aproveitaram uma bola parada, como haviam feito na partida de ida”, lamentou o técnico francês Didier Deschamps.

“Teríamos que ter sido mais efetivos, mas é um ponto bom, estamos perto do objetivo”, acrescentou o técnico.

As duas seleções lideram o grupo H com 19 pontos, enquanto que a Islândia está com 15 após vencer nesta segunda a seleção de Andorra por 2 a 0 quando restam apenas duas jornadas para o final.

A partida em Paris ocorreu em meio a um contexto de grande tensão diplomática entre os dois países, depois que a França foi um dos países a criticar a operação militar lançada pelo exército turco na quarta-feira da semana passada ao norte da Síria contra as forças curdas, aliadas do ocidente na luta contra o Estado Islâmico mas consideradas “terroristas” por Ancara.

Além disso as autoridades francesas esperavam a presença de milhares de torcedores turcos no Stade de France (até 30.000 segundo fontes de um total de 78.000 espectadores), e por isso um grande efetivo de segurança foi mobilizado, com 1.200 guardas e policiais nos arredores e 1.400 agentes de segurança privada no interior do estádio.

Durante a partida, torcedores dos ‘Bleus’ estenderam uma faixa com a mensagem “Parem de massacrar os curdos” embora ela tenha sido rapidamente retirada por membros da equipe de segurança do estádio em meio a vaias dos torcedores turcos.

Em outro episódio marcante, os jogadores turcos voltaram a comemorar seu gol fazendo a saudação militar, assim como haviam feito na última sexta-feira no jogo contra a Albânia.

– Tensão nas arquibancadas –

Não ocorreu o que as autoridades francesas temiam: uma vaia massiva ao hino francês. Aconteceu o contrário. A maioria dos torcedores turcos aplaudiu a Marselhesa.

No âmbito futebolístico, a França foi muito superior à Turquia no primeiro tempo, mas pecou na hora de finalizar contra o gol de Mert Günok.

O goleiro do Basaksehir foi decisivo para sua equipe com duas defesas seguidas aos 17 minutos, primeiro em um chute de Antoine Griezmann e logo depois, no rebote, com outro disparo de Moussa Sissoko.

Oito minutos depois foi novamente Sissoko quem, após outra boa jogada dos atacantes franceses, arriscou o chute e Günok voltou a brilhar com outra grande defesa.

Griezmann teve mais uma boa jogada para dar a vantagem a sua seleção, mas a bola disparada pelo atacante do Barcelona foi para fora por pouco (36).

No segundo tempo os turcos pressionaram quase abriram o placar, mas o chute de Burak Yilmaz saiu alto quando tinha tudo a seu favor diante de Steve Mandanda (59).

O gol de Giroud quatro minutos depois de entrar em campo parecia colocar os franceses perto da classificação. Mas o empate dos turcos fez com que a noite, que começou tensa, terminasse tranquila, com todos satisfeitos.