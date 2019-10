Estudos para metro de superfície de Luanda já concluídos

O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, anunciou hoje, na capital do País, que os estudos de modelo para as concessões do metro de superfície de Luanda estão já concluídos.

Ao falar numa conferência de imprensa, a propósito dos projectos para melhoria de infra-estrutura do sector, afirmou que neste momento estão a auscultar os diferentes órgãos do Executivo e do Governo Provincial de Luanda (GPL), com vista a passar-se à fase de implementação do projecto.

“É um projecto desafiante para a província, mas pensamos que seja uma solução importante para a mobilidade”, explicou.

A este respeito, Ricardo de Abreu referiu que a solução da problemática dos transportes colectivos no país, particularmente em Luanda, passa por articular os modais ferroviários e rodoviários.

Segundo o ministro, os modais devem complementar-se, ou seja o metro, autocarros, táxis individuais e colectivos, assim como motos táxis devem estar todos num único sistema e bem organizados, porque cada um deles é importante para a mobilidade em Luanda.

O grande desafio para Luanda, acrescentou, passa pela criação de um modal de grande capacidade e há tempos falava-se BRT, mas para 2020 está prevista a implementação de um embrião de Transporte Urbano Ferroviário, vulgo DNUs, que vai circular na segunda linha do CFL no percurso Bungo/Baia, 36 quilómetros.

Estes equipamentos estão já em testes e no final do segundo trimestre ou meio do terceiro trimestre de 2020 estarão em Luanda, com vista a entrar em operação.

Este sistema de transporte terá impacto significativo neste percurso tendo em conta o fluxo de entrada para a cidade, via Catete/Viana/Bungo.

O ministério quer que o projecto seja aprovado ainda este ano (2019), com vista a proceder ao seu lançamento com o consórcio Entidade de Metro de Luanda, numa parceria público/privada.