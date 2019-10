Empresários estrangeiros apostam na ZEE

Empresários da Índia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos e Eritreia fazem parte dos investidores estrangeiros que estão a aplicar recursos financeiros para a abertura de fábricas na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda/Bengo.

A título de exemplo, empresários dos Emirados Árabes Unidos investirem, na ZEE na montagem de uma fábrica de produtos agrícolas, como de montagem de tractores, enquanto alguns indianos estão a investir na montagem de uma fábrica de leite e de sacos de ráfia.

De acordo com uma fonte que falava hoje à Angop, essas unidades fabris podem entrar em funcionamento ainda em Novembro próximo.

A fonte referiu também que os empresários da Eritreia estão a instalar uma fábrica de sabão e sabonetes.

A Sociedade de Desenvolvimento da ZEE, criada em 2009, espera também receber investimentos da China, França, Japão, Portugal, África do Sul e Estados Unidos da América.

Nos 10 anos de existência, foram inauguradas de seis industriais, que permitiram a criação de 300 novos postos de trabalho.

Com 160 empresas instaladas, no âmbito do Programa de Privatizações (Propriv) 25 aguardam pela privatização, depois da alienação de cinco unidades fabris no decurso deste ano.

Na ZEE estão instaladas fábricas ligadas à indústria alimentar, bebidas, metalurgia, de materiais de construção civil, plásticos, montagem de veículos, tintas e vernizes e carpintaria.

Além disso, encontram-se na ZEE serviços diversos de apoio aos industriais, como energia eléctrica, água, telecomunicações, unidade de bombeiros, polícia, migração e estrangeiros, entre outros.

Na mensagem de aniversário dirigida aos trabalhadores e investidores da ZEE, a que Angop teve acesso, o seu presidente do Conselho de Administração (PCA), Henriques da Silva, reiterou a abertura do espaço, para o investimento privado, considerando estarem criadas as condições para o efeito.

A diplomacia económica, um trabalha que tem sido feito, directamente, com as embaixadas e consulados da República de Angola em vários países, constitui uma das estratégias do Conselho de Administração da ZEE, para a atracão de novos investimentos, de acordo com Henriques da Silva.

A SDZEE Luanda-Bengo tem como missão principal desenvolver e gerir espaços infra- estruturados, flexíveis, com vantagens competitivas e segurança.

É também sua missão promover a produção interna, com qualidade, em substituição das importações e gerar emprego qualificado, com vista a redução da pobreza e elevação dos níveis de produtividade nacionais.