Comissão Económica aprecia proposta de Lei das Zonas Francas

A Comissão Económica do Conselho de Ministros apreciou, nesta quarta-feira, a proposta de Lei de Bases das Zonas Francas, visando promover o investimento e acelerar a diversificação da produção nacional.

O diploma, segundo o comunicado de imprensa da 10ª reunião deste órgão, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, estabelece as regras e define os objectivos, princípios gerais, incentivos e facilidades a conceder pelo Estado aos investidores e às empresas a operarem nelas.

Com a criação e desenvolvimento de zonas francas em todo território nacional, pretende-se promover investimentos com vista a acelerar a diversificação da produção nacional e aumentar as exportações, assim como gerar empregos, passando, deste modo, de país exportador a exportador líquido de produtos manufacturados, e transformar-se num importante centro logístico na região e no continente.

Na ocasião, aprovou o regime de liquidação e pagamento do imposto sobre valor acrescentado (IVA) aplicável ao Projecto Angola LNG, visando contemplar as aquisições de bens e serviços efectuadas pelas empresas executoras, que se destinem exclusiva e directamente a implementação das operações daquele projecto.

No domínio da economia e planeamento, anuiu, também, o relatório de balanço do Plano Nacional de desenvolvimento (PND 2018 – 2022), referente ao I semestre de 2019.

Em relação a este assunto, constatou que a pressão sobre as reservas do Tesouro Nacional, imposta pelo serviço da dívida, prejudicou a disponibilidade de recursos para a implementação dos programas de acção do PND.

Em relação a actividade bancaria, este órgão colegial do Governo aprovou também um conjunto de Medidas de Política Monetária e Cambial para o IV trimestre deste ano, com intuito de permitir que o mercado cambial possa atingir o seu nível de equilíbrio, pressionando menos as reservas internacionais do país.

Com este conjunto de medidas, pretende-se manter a inflação em 17,5 %, como definido para este exercício económico, reduzir a diferencial da taxa de câmbio entre os mercados formal e paralelo, no âmbito do processo de estabilidade económica em curso.

O encontro, realizado no Salão Nobre dos Órgãos de Apoio ao vice-presidente da República, apreciou a versão preliminar da proposta de lei do OGE para 2020, instrumento de política económica e financeira do Estado, recomendou o seu enriquecimento com o envolvimento dos vários sectores do Executivo e parceiros sociais.

Se debruçou ainda sobre a Conta Geral do Estado de 2018 e sobre a situação financeira e patrimonial do Estado do referido período.

A comissão aprovou o Plano de Caixa do Tesouro de Agosto e a programação financeira do IV trimestre deste ano.