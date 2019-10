Cabo Verde tem potencialidades para ser a Singapura de África, diz consultora LBC

O administrador da consultora empresarial LBC, Jorge Cravo, disse hoje que Cabo Verde, país onde a empresa portuguesa iniciou a sua internacionalização, tem potencialidades para ser a “Singapura de África”.

“A integração de Cabo Verde em ‘hubs’ [centros] de crescimento tecnológico mais relevantes rapidamente vai transformar-se em acelerador do crescimento do próprio país”, afirmou o administrador da LBC responsável pelos negócios naquele mercado.

Jorge Cravo adiantou que, nesse sentido, a LBC tem vindo “a procurar montar com o Governo de Cabo Verde uma estratégia para poder fazer uma integração maior do ecossistema empreendedor tecnológico cabo-verdiano com as redes de inovação e empreendedorismo europeias e também dos Estados Unidos [da América]”.