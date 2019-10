O Brasil teve que se contentar com um empate em 1 a 1 com Senegal, nesta quinta-feira em amistoso de preparação para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo-2022 disputado em Singapura.

Gabriel Jesus do Liverpool marcou pelos canarinhos aos 8 minutos de jogo.

O golo de empata do Senegal aconteceu no período de compensação por intermédio de Famara Diédhiou através da conversão de um penálti sofrido pelo craque Senegalês, Sadio Mané.