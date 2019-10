Bombeiros registam mais de 900 mil incêndios florestais

O Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) registou, nos últimos cinco meses, em Angola, 972 mil e 730 queimadas florestais, mais 362 mil e 998 casos em relação ao ano anterior.

As queimadas destes cinco meses causaram a morte de três cidadãos, dos 14 a 62 anos, que praticavam a actividade de caça, incluindo um elefante, na província do Cuanza-sul.

Os incêndios destruíram, também, 45 casas de construção precária na comuna Sanga Kungo, igualmente no Cuanza-Sul.

Em 2018 foram registadas 609 mil e 732 queimadas, havendo um acréscimo de 362 mil e 998 casos nos primeiros cinco meses de 2019, enquanto que em 2017 o serviço de bombeiros registou 522 mil e 665 incêndios florestais .

O chefe do gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SNPCB, Faustino Sebastião, disse hoje (terça-feira) à Angop, que as províncias mais afectadas foram o Cuando-Cubango com 29 mil e 359, Moxico que registou 38 mil e 629, Lunda- sul 34 mil e o Bié com 60 mil casos.

Como principais causas foram apontadas as práticas tradicionais de regeneração do solo e as queimadas anárquicas por parte da população camponesa.

O fogo posto para caça furtiva, que geralmente termina em queimadas totalmente descontroladas, a projeção de corpos incandescentes a longa distância e condições ambientais favoráveis devido ao capim seco, foram apontadas também como causas dos incêndios.

Esclareceu que nesta altura do ano, em várias regiões do país, os camponeses efectuam queimadas para a preparação das terras para o cultivo.

O subcomissário bombeiro fundamenta que estas práticas são habituais e controláveis.

O fogo, desde que aplicado corretamente é o meio menos destrutivo de preparar o solo do que meios mecânicos e oferece a vantagem de os nutrientes liberados pela queima serem disponibilizados para a cultura a ser introduzida, obtendo-se ganhos na produtividade.

Outra razão das queimadas, segundo o bombeiro, tem a ver com uma significativa produção de carvão vegetal em quase todo o país.

O Ministério do Ambiente, em coordenação com o Ministério da Agricultura e Florestas e outros parceiros, está a trabalhar com as comunidades rurais para que conheçam os conceitos para a gestão sustentável das florestas e mostrar os benefícios resultantes da sua preservação, disse.

Sem avançar quantos hectares foram afectados, Faustino Sebastião, disse que os incêndios causaram prejuízos em culturas, fauna e flora.

Devido a escassez de meios, os incêndios são combatidos com jactos de água e a técnica de bate-bate com abafadores e ramos de árvores.