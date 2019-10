BDA disponibiliza mil milhões de dólares ao sector produtivo

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) vai disponibilizar, ainda este ano, mil milhões de dólares para financiar projectos no sector da agricultura, pecuária, comércio, serviços e indústria, visando contribuir para a diversificação da economia nacional, anunciou nesta quarta-feira, no Lubango, o seu presidente, Abrahão Gourgel.

Ao falar a empresários, numa palestra sobre Politicas de financiamento do BDA, no II Fórum de Investimentos e Negócios “Huíla Invest”, o gestor afirmou que o valor é de uma linha de crédito do Deutsche Bank da Alemanha, com suporte e garantia soberana emitida pelo Ministério das Finanças, que visa financiar projectos priorizados pelo Governo de Angola, no apoio ao sector produtivo.

Abrahão Gourgel afirmou que os valores serão disponibilizados através de empréstimos cobertos de Export Crédito Agencies (Agência de Crédito à Exportação), sendo que cada empréstimo será reembolsaldo de acordo com a tipicidade de cada projecto aprovado.

O crédito é resultado de um Acordo-Quadro dentre o BDA e Deutsche Bank e define os principais termos e condições para o financiamento até 100% dos projectos do sector produtivo, através de um procedimento de documentação de empréstimo simplificado.

Assegurou que o investimento vai permitir acelerar o desenvolvimento equilibrado e sustentável da economia angolana, proporcionando a criação de emprego e renda, a modernização das estruturas económicas e sociais e o aumento da competitividade do país, para além de potenciar a actividade da classe empresarial de modos a compensar melhores condições de vida as populações.

Informou que a nível da província da Huíla, o BDA está a avaliar 79 projectos que vão beneficiar de crédito estimado em 12 mil milhões de kwanzas nos sectores da indústria (14), agricultura (44), serviços (17), pecuária (01) e comércio (03).

“O BDA está especialmente vocacionado para a actividade creditícia de médio e longo prazo, tendo em conta que a implementação dos projectos privados, enquadrados nos programas prioritários do governo.