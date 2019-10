Ano agrícola 2019/2020 arranca hoje

O ano agrícola 2019/2020 a nível do país, será aberto oficialmente hoje, quarta-feira (16), na localidade de Cambaxe, na província de Malanje, informa uma nota do Ministério da Agricultura e Florestas a que a Angop teve acesso hoje (terça-feira).

O acto de abertura do ano agrícola 2019/2020, que decorre sob o lema “Agricultura familiar, um desafio para o futuro” será presidido pelo ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis.

A campanha agrícola 2019/2020 será marcada com a plantação de variedades melhoradas e de ciclo curto da cultura de mandioca, demonstrações de preparação de terras com tractores e moto cultivadores, bem como a realização de uma feira agro-pecuário, onde se fará demonstração do uso de fertilizantes e produtos do campo.

De acordo com a nota, o Ministério da Agricultura e Florestas reafirma o seu compromisso em trabalhar para o desenvolvimento sustentável, rumo ao alcance da segurança alimentar, o aumento da produção e da produtividade interna, através da criação de condições e medidas para que a agricultura angolana se torne mais competitiva.