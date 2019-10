Alexis Sánchez é operado com sucesso do tornozelo

O atacante chileno Alexis Sánchez foi submetido a uma operação em Barcelona para tratar o tornozelo esquerdo lesionado, confirmou nesta quarta-feira seu clube, o Inter de Milão.

Sánchez deixou o campo de jogo mancando aos 43 minutos do segundo tempo do amistoso da seleção chilena contra a Colômbia (0-0), no último sábado.

A Inter informou que o chileno viajou a Barcelona para uma consulta com o doutor Ramón Cugat nesta quarta-feira pela manhã.

“A visita confirmou o diagnóstico do departamento médico e prosseguimos com uma intervenção cirúrgica no tornozelo esquerdo”, explicou a equipe italiana.

“A cirurgia nos tendões perrôneos foi realizada na parte da tarde e foi um completo sucesso”, completou.

Na terça-feira, os exames médicos realizados em Milão revelaram uma luxação articular no tornozelo esquerdo. O técnico da seleção chilena, Reinaldo Rueda, estimou que Alexis poderia ficar longe dos gramados por até três meses.

O atacante está na Inter de Milão por empréstimo do Manchester United para esta temporada, mas disputou apenas quatro jogos pelo novo clube.