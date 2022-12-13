1WIN – Официальный сайт букмекерской конторы 1ВИН: бонусы и ставки на спорт

Букмекерская контора 1win: ставки на спорт на официальном сайте 1вин

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Содержание

🔥 Возможности официального сайта букмекерской конторы 1win 🔗 1win зеркало рабочее на сегодня 🚩 Букмекерская контора 1win: официальный сайт и разделы меню 🎲 Как создать игровой аккаунт в 1win? 📃 Проработка линии и коэффициентов на официальном сайте ⭐ Как сделать первую ставку на официальном сайте 1вин? 🎁 Акции и бонусы от букмекерской конторы 📱 Мобильная версия и официальное приложение 1win 💵 Пополнение кошелька в личном кабинете 1win 📞 Техническая поддержка официального сайта 1 вин ✨ Ответы на часто задаваемые вопросы

Возможности официального сайта букмекерской конторы 1win

В 2018 году была запущена первая версия сайта БК 1win. Контора считается молодой, но за 2 года количество активных игроков выросло до 400 000. Пользователи делают ставки на спорт через официальный сайт букмекера, мобильную версию и отдельное программное обеспечение. Удобство при заключении пари с любого устройства обусловлено проработкой каждого раздела и высоким уровнем оптимизации.

Для полноценной работы в онлайн формате, БК в 2018 году получила разрешение на ведение деятельности. Сублицензия от Antillephone N.V. позволяет работать официально, согласно законодательству Кипра. Официальные документы от регулятора Curacao доступны в футере главной страницы. Там же клиент найдет правила работы с конторой. Посетители могут делать ставки на десятки спортивных дисциплин в разделах прематча и live, просматривать интересующие матчи с помощью онлайн трансляций. При проблемах с доступом, игрокам из РФ доступно рабочее зеркало.

⏱ Год основания 2011 🚩 Страна Россия 🔔 Русский язык есть 💶 Валюты счетов RUB, USD, EURO, UAH 💲 Платежные системы Виза, ВебМани, МастерКард, Киви, ЮМани, Монета Ру, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Сбербанк Онлайн 🎁 Бонус на первый депозит 15000 RUB 📞 Поддержка 24 📱 Мобильное приложение есть 💰 Минимальная ставка 50 RUB

1win зеркало рабочее на сегодня

Букмекер работает по официальной лицензии, но в ряде стран доступ к сайту конторы через оригинальный веб-адрес недоступен. Блокировка головного домена коснулась и российских игроков. Законодательство РФ строго контролирует сферу азартных игр, поэтому РКН ограничил доступ к БК.

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Тысячи пользователей продолжают ставить на спортивные и виртуальные события на сайте конторы даже в условиях блокировки. Для входа достаточно использовать альтернативный веб-адрес, который мгновенно переадресует пользователя на сайт букмекера. При входе через зеркало 1win гость заметит, что функционал и интерфейс не подверглись изменениям. Это касается как количества дисциплин, так и платежных инструментов. Авторизация происходит через идентичные данные (логин/пароль).

Актуальное зеркало 1win можно найти двумя способами: запросить альтернативный домен у сотрудников БК, отыскать ссылку самостоятельно через любую поисковую систему. При выборе первого метода, игроку нужно отправить обращение администрации по email. В ответном сообщении клиент конторы найдет альтернативный веб-адрес для доступа к БК. Самостоятельно зеркало 1win можно найти в Google или Яндекс. Рекомендуется использовать первые сайты в выдаче, чтобы не наткнуться на мошеннический линк.

Актуальная зеркальная ссылка доступна для использования в течение 10-14 дней. После этого провайдер добавляет веб-адрес в черный список, и клиенту нужно искать новый альтернативный линк. Если свежий домен еще не запущен в работу, беттер вправе использовать другие методы входа на сайт БК:

1. VPN-плагины. Специальный софт изменяет IP адрес посетителя, открывая доступ к главной странице букмекера и ставкам на спорт. Большинство VPN утилит бесплатны и находятся в свободном доступе. Помимо приложения, доступны для инсталляции VPN расширения, работающие по идентичному принципу. Пользователь выбирает страну, в которой доступ к конторе открыт, маскирует исходящий сигнал и получает доступ к главной странице 1Вин, каталогу спортивных дисциплин и другим опциям.

2. Анонимный браузер. Tor использует технологию абсолютного шифрования, поэтому вход в 1вин возможен в формате 24/7. Недостаток данного метода обхода блокировки – необходимость инсталляции дополнительного ПО.

3. Официальное приложение. Программа от 1win для iOS и Андроид подключается к оборудованию БК напрямую. В удаленном формате РКН не может ограничить доступ, ставить на спорт можно с мобильного устройства в любое время. После инсталляции софта игроку не придется искать зеркало 1win, поэтому метод пользуется популярностью у беттеров, делающих ставки со смартфонов и планшетов.

Так как все альтернативные способы входа подразумевают установку стороннего ПО и утилит, они не пользуются популярностью у беттеров. Чтобы всегда иметь под рукой рабочее зеркало – сайт, на котором публикуются свежие домены, рекомендуется добавить в закладки браузера.

Букмекерская контора 1win: официальный сайт и разделы меню

Главная страница встречает игрока стильным дизайном. Внешний вид выполнен в темных оттенках. Блоки меню и рекламные баннеры с акциями не пестрят разными цветами, из-за чего в ночное время суток глаза не устают от долгого времяпрепровождения. Официальный сайт переведен на 16 языков. Помимо русского, клиент может переключиться на украинский, казахстанский, немецкий, английский, французский.

В верхней части титульной страницы пользователю доступны следующие блоки меню:

1. Главная. Данный раздел включает актуальные матчи, live, баннеры с бонусными предложениями. В нижней части клиент обнаружит ссылку на социальные сети. Там администрация публикует зеркала 1win и свежие бонусные предложения. Кроме «Вконтакте», гости могут подписаться на официальный канал в мессенджере Telegram.

2. Live. Здесь пользователь найдет матчи в формате реального времени. Чтобы выбор матча отнимал меньше времени, клиенту доступен поиск и фильтрация по дате, времени. Таким образом, пользователь может в 2 клика отделить региональные лиги американского футбола или настольного тенниса, а затем выбрать подходящий матч и сделать ставку.

3. Линия. Раздел включает десятки видов спорта. Для заключения пари доступны классические дисциплины (футбол, теннис, бейсбол, хоккей), а также виртуальные (StarCraft, Rainbow Six, Dota 2).

Букмекерская контора 1вин открывает для игроков все виды спорта и возможность заключать пари после регистрации. После активации учетной записи в системе БК, клиенту становится доступен личный кабинет, а также спортивные и киберспортивные дисциплины. Режим зрителя предусмотрен для тех посетителей, кто хочет оценить вариативность и количество видов спорта в линии. После первого перехода сайт автоматически предложит пройти регистрацию и стать полноправным членом конторы.

Как создать игровой аккаунт в 1win?

Простая процедура подразумевает ввод личных данных в специальную форму. Базовая информация нужна для того, чтобы подтвердить возраст клиента. В дальнейшем введенные данные будут проверяться при идентификации личности. Предусмотрены несколько способов, с помощью которых пользователь может создать игровой профиль. Учетная запись регистрируется через привязку, адрес электронной почты или оперативным методом «в 1 клик».

Вводить персональную информацию администрация рекомендует с использованием паспорта, заграничного паспорта или водительских прав. Это позволит избежать проблем с выводом средств в будущем, так как каждый игрок проходит верификацию. При наличии опечаток или ложных данных, аккаунт будет заблокирован сотрудниками конторы, поэтому перед подтверждением личности стоит повторно проверить введенную информацию на наличие ошибок.

· Чтобы быстро активировать учетную запись в системе и заключить пари – подойдет способ «в 1 клик». Он не требует заполнения регистрационной анкеты, а данные для авторизации алгоритм генерирует самостоятельно. До первого крупного выигрыша игрок может не тратить время на заполнение пустых полей в личном кабинете.

· Полная регистрация доступна через e-mail.

Требуется заполнить форму подлинными данными, а затем привязать ID к аккаунту через активационное письмо. Уникальный идентификатор привязывается автоматически, достаточно лишь нажать на ссылку из ответного письма от БК. Если клиент желает получить стартовый бонус, необходимо при регистрации ввести промокод и пополнить баланс, чтобы подарок от 1win появился на бонусном счете.

Процедура верификации в 1win обязательна для всех игроков. Чтобы оперативно выводить выигрыши и увеличить ежедневный лимит на снятие средств – требуется подтвердить личность через личный кабинет. Идентификация занимает от 2 до 24 часов. Для прохождения процедуры необходимо:

1. В основном разделе личного кабинета заполнить анкету личными и контактными данными. Рекомендуется сверять информацию с паспортом, так как несоответствие данных может повлечь блокировку виртуального профиля.

2. Отсканировать документ, удостоверяющий личность, а также платежные реквизиты. Если клиент использует именную карту Visa или Mastercard для проведения транзакций, необходимо отсканировать только лицевую сторону карты.

3. Отправить документы на проверку. Если игрок прикрепил цифровые копии низкого качества, служба безопасности вправе затребовать дополнительную видеопроверку через Skype.

Проработка линии и коэффициентов на официальном сайте

Десятки видов спорта доступны для заключения пари в БК 1win. Несмотря на молодой возраст букмекера, каталог дисциплин включает множество популярных и экзотических видов спорта. Сформировать купон и сделать ставку на лигу чемпионов в футболе или региональный турнир по дартсу довольно просто. Как и у большинства других контор, наибольшая вариативность доступна на футбол и хоккей.

Для ставок на топовые турниры по футболу клиенту доступны от 500 до 1 000 рынков. На чемпионаты по типу «Лиги Чемпионов» предлагаются до 800 исходов. Игрок может ставить на статистику: желтые карточки, количество попаданий в штангу и другие показатели. Тоталы доступны для конкретных отрезков и на матч в целом. Маржа на популярные матчи не превышает 5%, показатель для прогнозов в live чуть выше, составляет 6-7%.

Маржа для баскетбольных и волейбольных матчей достигает 9% при наличии 30 исходов. На события чемпионата NBA ее значение чуть ниже, около 7-8%. В теннисе дела обстоят куда лучше, так как маржа не поднимается выше 6%, но это касается только топовых событий. Как и в футболе, на теннис игрокам доступны ставки на статистические показатели.

Как сделать первую ставку на официальном сайте 1вин?

Если регистрация пройдена – пользователю доступен личный кабинет со всеми функциями. С его помощью беттер будет участвовать в бонусных программах, пополнять счет и выводить деньги с кошелька. ЛК – универсальный инструмент, которым клиент будет пользоваться большую часть времени. Чтобы заключить первое пари, необходимо выбрать платежную систему и внести депозит. Криптовалютные кошельки, пластиковые карты, электронные системы – любой вариант поддерживается сайтом БК ван вин.

Как только деньги окажутся на основном счету, игроку необходимо выбрать матч. К выбору дисциплины новичку следует подойти серьезно. Делать ставку нужно на тот вид спорта, в котором пользователь действительно уверен. Приветственный бонус от букмекера помогает новые пользователям увеличить начальный банк с минимальным вложением средств. Стартовый подарок гарантирует увеличение первого депозита на 200%. Таким образом, после пополнения кошелька на 6 000 рублей, на бонусный счет будут зачислены 12 000 рублей.

Формирование купона происходит следующим образом:

1. Пользователь выбирает спортивную или киберспортивную дисциплину.

2. Кликает на подходящий рынок.

3. Оценивает коэффициент и вводит сумму ставки. При отыгрыше бонуса необходимо выбирать бонусный счет, а при использовании фрибета – оставить поле с суммой ставки пустым.

4. Делает ставку и дожидается окончания матча. Для просмотра доступна online трансляция. Она позволяет следить за ходом события в режиме реального времени. Более опытные игроки заключают пари в live, но для новых клиентов подойдут прогнозы на прематч.

Акции и бонусы от букмекерской конторы

Бонусные программы открываются посетителям сразу после регистрации учетной записи. Кроме стартовых бонусов, администрация 1win добавила предложения для постоянных клиентов. В специальном разделе «Акции», пользователь найдет:

1. Стартовый подарок. На четыре первых пополнения счета игроку доступен бонус до 500%. Как только аккаунт будет активирован в системе конторы, игроку достаточно последовательно пополнять баланс, чтобы увеличить сумму на 200, 150, 100 и 50 процентов. Ограничение на бонус – 50 000 рублей. Для отыгрыша бонусных рублей нужно делать прогнозы типа «Ординар» с коэффициентом 3.0 или выше. Если ставка зашла – 5% от суммы зачисляется на основной счет.

2. Бонус на экспресс от 1win. Чем больше событий клиент добавляет в экспресс-купон, тем больше размер прибавки от администрации. В случае успешного прогнозирования 11 событий, клиент получит 15% от суммы в качестве презента. Отыгрывать подарочные рубли не нужно, они сразу зачисляются на основной счет.

3. Финансовый возврат. Для любителей игровых автоматов доступна призовая опция «Cashback», возвращающая часть потраченных на видеослотах средств. Процент варьируется от 5 до 25, в зависимости от статуса аккаунта и общей суммы депозитов.

4. Презент за инсталляцию софта. Актуальная сборка доступна в разделе «Приложения» на главной странице официального сайта БК. Загрузить ее можно бесплатно на устройства с ОС Андроид и iOS. После установка и авторизации на счет пользователя будет зачислено 5 000 рублей в качестве бонуса. Для отыгрыша требуется делать ставки на ординары с коэффициентами от 1.1 и выше.

5. Ваучеры. В официальных группах 1win социальной сети «Вконтакте» регулярно публикуются промокоды и эксклюзивные купоны на прибавки к депозитам, фрибеты. Администрация выкладывает бонус-коды раз в 7 дней. Чтобы активировать бонус-код, его нужно ввести в специальное поле личного кабинета, во вкладке «Промо».

Мобильная версия и официальное приложение 1win

Чтобы сделать прогноз с мобильного гаджета, клиент конторы может воспользоваться упрощенной конфигурацией и отдельным софтом. Различий между мобильной версией и программой нет, функционал абсолютно идентичен.

Для запуска адаптивного формата пользователь открывает мобильный браузер (Opera-mini, Google Chrome), и вводит оригинальный веб-адрес в поисковую строку. В условиях блокировки вход в 1win осуществляется через зеркальный линк. После переадресации на главную страницу БК игрок вправе ознакомиться с дисциплинами, выбрать событие в линии и заключить прогноз. Упрощенная конфигурация адаптирована под iOS и Android-устройства, поэтому скорость загрузки дисциплин и принятия ставок чуть выше, чем в классическом формате работы через браузер ПК.

Рабочее приложение решает главную проблему – открывает круглосуточный доступ к букмекеру. При этом, софт функционирует даже на слабых устройствах с небольшим количеством оперативной памяти. Пользователи со смартфонами на Android и iOS могут скачать актуальную сборку за пару минут с официального сайта БК.

Преимущества софта перед мобильной версией:

· Прямое подключение к аппаратуре конторы снимает ограничения на вход. В формате 24/7 клиент вправе пополнять баланс, делать ставки и выводить выигрыши при наличии постоянного подключения к интернету;

· Для установки требуется 30 Мб свободного места. Инсталлятор не требует большого объема памяти, а для загрузки достаточно версии ПО 9.0 для iOS, и 4.4 для Android;

· Часть элементов интерфейса загружается непосредственно на смартфон, поэтому скорость загрузки вкладок выше, чем при работе с браузерным и адаптивным форматом. При этом, ставки в live принимаются мгновенно;

· Экономия аккумулятора. В отличие от мобильной версии, качественная оптимизация благоприятно сказывается на расходе батареи. Экономия аккумулятора составляет 30%, клиент может делать ставки и смотреть online трансляции матчей в течение 10-12 часов без подзарядки.

Пополнение кошелька в личном кабинете 1win

Классическая процедура внесения депозита подразумевает ввод платежных реквизитов. Как только регистрация будет пройдена, пользователю откроется раздел «Кассы». Именно там доступны инструменты для проведения финансовых транзакций.

Минимальный размер платежа – 10 рублей. Это касается как обычного пополнения, так и депозита для получения подарка. Максимальный размер одного платежа – 100 000 рублей. Такого приятного лимита не найти у конкурентных БК. Чтобы сумма появилась на основном кошельке, пользователь вносит номер банковской карты или электронного кошелька в специальное поле, указывает сумму и кликает на опцию «Пополнить».

Среди систем можно выделить:

· Именные карты международных систем. К ним относятся VISA, МИР, MasterCard. Во многих БК система МИР не поддерживается, но у данного букмекера ее можно использовать как для вывода, так и для ввода средств. Для банковской карты установлен другой номинал в размере 100 рублей.

· Онлайн кошельки WebMoney, Скрилл, Нетеллер, Яндекс.Деньги, Qiwi.

· Мобильные платежи. Так как треть аудитории – россияне, контора ввела поддержку всех операторов (Tele2, Megafon, Beeline, YOTA).

· Криптосистемы Ethereum и BTC.

Пользователи отмечают отсутствие комиссии. Владельцы БК 1win решили не облагать вычетами клиентов, поэтому внесение средств на баланс и вывод денег всегда осуществляется с нулевой комиссией. Длительные задержки чаще возникают при снятии выигрышей через банковские карты. Так как банк работает только в будни, возможны задержки от 2-5 дней. Наиболее быстрым методом являются online системы Киви и Вебмани. Обработка заявки длится не более 2-х суток.

Техническая поддержка официального сайта 1 вин

Консультант помогает как в решении вопросов, связанных с финансовыми операциями, так и при проблемах со входом в личный кабинет. Узнать о технических неполадках официального сайта также можно через оператора БК 1 win. В каких еще случаях нужно незамедлительно просить помощь сотрудника?

1. Если опция или блок меню не реагирует на клик.

2. В случае, если ставка оказалось успешной, но выигрыш не был зачислен на кошелек.

3. Когда обработка заявки на вывод длится более трех суток.

4. В случае, если приближается сезонное мероприятие или крупный матч, а информацию о нем на главной странице БК нет.

5. Когда платеж прошел, а сумма не была зачислена на аккаунт.

6. Если промокод успешно активирован, но бонус не появился на дополнительном счету.

7. Если аккаунт оказался украден мошенниками.

Быстрее всего обращения рассматриваются через живой чат. Он работает в браузерной версии, в мобильном формате и через софт 1win. Менее серьезные проблемы решаются через электронную почту. В случае утери данных, лучшим решением будет связь с оператором через номер горячей линии.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какая минимальная ставка?

Наименьшая сумма, за которую можно поиграть в 1win, составляет 1 рубль. Для этого необходимо открывать слоты от Endorphina. В краш-игре Aviator минимальная ставка 5 рублей. Для ставок на спорт минимальная ставка уже поднимется до 10 рублей.

Есть ли бонусы и промокоды?

Компания 1win разрабатывает несколько бонусных акций, в которых вы можете принять участие. Все начинается с приветственного бонуса. После чего можно получить кэшбэк и участвовать в турнирах. А на своей электронной почте или в интернете можно найти промокод, который вводится в специальном разделе в личном кабинете.

Как вывести деньги?

Если у вас положительный баланс, то можно приступить к процедуре выплаты. Для этого потребуется открыть личный кабинет, перейти в который можно нажатием на свой профиль в верхней части страницы. Останется лишь выбрать способ вывода и сумму перевода, после чего подтвердить действие.

Как пополнить счет?

Завести деньги на букмекерскую контору 1win можно несколькими способами. Само окно заполнения данных можно найти, если кликнуть на иконку профиля в закрепленной строке меню. Останется лишь выбрать подходящий метод и заполнить форму.

Какая минимальная сумма для выплаты?

Минимальная сумма, которая может быть поставлена на вывод, определяется в индивидуальном порядке для каждой платежной системы. Если для банковских карт это лимит установлен на 1 500 рублях, то вот для электронной платежной системы WebMoney всего лишь 10 рублей.