Sector petrolífero absorve mais de 90% do investimento estrangeiro

O saldo acumulado do Investimento Directo Estrangeiro (IDE) em Angola fixou-se em 9,7 mil milhões de dólares até ao segundo trimestre de 2022, dos quais mais de 90% foi aplicado no sector petrolífero.

Segundo o director do departamento de estatística do Banco Nacional de Angola (BNA), esses dados representam uma diminuição na entrada de investimento no país de cerca de 20%, comparativamente aos últimos cinco anos.

Em declarações à imprensa, à margem do seminário nacional sobre “Estatísticas do IDE e actividades das empresas multinacionais em Angola”, que decorre de 26 a 28 deste mês, em Luanda, o responsável justificou que o abrandamento do investimento deveu-se ao declínio da produção petrolífera angolana registado nos últimos anos.

Apontou, igualmente, o alto custo de produção de petróleo (60 dólares/barril em média) e a aposta na produção das energias limpas a nível mundial como outros factores que influenciaram a redução do IDE no país.

A seguir ao petróleo, Joel Futi elegeu o sector diamantífero como o segundo que mais atrai o IDE no país, com o registo da entrada de mais de 100 milhões de dólares/ano, em média.

Perante esse cenário, defendeu a necessidade de se potenciar outros sectores, como o Comércio, Indústria e Turismo, com vista à diversificação da atracção de investimentos e criação de novos postos de trabalho no país.

A par disso, a fonte advogou também a melhoria das infra-estruturas (estradas, distribuição de energia eléctrica e água), bem como o ambiente de negócio em Angola, para que os investidores apostem em outros sectores da economia angolana.

Com objectivo de aperfeiçoar, cada vez mais, a qualidade dos dados estatísticos no país, o seminário nacional sobre “As estatísticas do IDE e actividades das empresas multinacionais em Angola” é destinado aos responsáveis das câmaras de comércio e indústria, banca comercial, Instituto Nacional de Estatística (INE), entre outras entidades.

Durante três dias, os participantes ao evento vão abordar temas como “Importância das estatísticas do IDE”, “Novos conceitos e metodologia de fluxos, stock e rendimentos de IDE”, “Metodologia de compilação de dados estatísticos”, assim como a partilha de experiências de outros países.

Promovido pelo BNA, em parceria com a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) em Angola, as temáticas do seminário estão a ser orientadas por especialistas de Portugal e das Nações Unidas.

Angop