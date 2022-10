Treinador do FC Porto suspenso por um jogo após expulsão na derrota com Benfica

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi hoje suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, face à expulsão no final da derrota caseira com o Benfica (0-1), da 10.ª jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos divulgado pela secção profissional, o técnico, de 47 anos, recebeu cartão vermelho direto no final do clássico de sexta-feira, devido a “gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva” efetuados para a equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro, expressando mesmo “isto foi uma vergonha e és benfiquista”.

Expulso nas provas nacionais pela 20.ª ocasião, metade das quais como treinador do FC Porto, que comanda desde 2017/18, Sérgio Conceição foi ainda multado em 4.080 euros, com o órgão disciplinar federativo a agravar a punição por se tratar de uma reincidência.

Ao perderem com o líder invicto Benfica, graças a um golo de Rafa, aos 72 minutos, os ‘dragões’ mantiveram-se na vice-liderança da I Liga, com 22 pontos, mas ficaram a seis dos ‘encarnados’, tendo ainda sido igualados pelo Sporting de Braga, terceiro colocado.

Os campeões nacionais deverão ser comandados pelo treinador-adjunto Vítor Bruno na deslocação ao Santa Clara, da 11.ª jornada, que está aprazada para sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.

Na quarta-feira, às 18:45 locais (17:45 em Lisboa), no Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica, o FC Porto mede forças com o Club Brugge para a quinta e penúltima ronda do Grupo B da Liga dos Campeões, podendo desde já ‘selar’ o acesso aos oitavos de final.

Lusa