SOMOIL Anuncia Plano de Crescimento Ambicioso

A SOMOIL, a maior e primeira empresa privada de capital 100% angolano a operar no sector do petróleo e gás de Angola, tem um ambicioso plano de crescimento que verá a empresa aumentar a sua competitividade ao mesmo tempo que duplica o investimento e a produção.

Falando durante o principal evento de energia para o sector africano do petróleo e gás, African Energy Week 2022, o CEO da SOMOIL, Edson dos Santos, deixou clara a agenda de desenvolvimento da empresa, fornecendo uma visão do plano de crescimento da SOMOIL em 2022 e mais além.

Por seu lado, a SOMOIL já fez progressos significativos na expansão do sector do petróleo e gás de Angola, com a empresa a representar a maior companhia petrolífera angolana privada, operando três blocos com capacidade para produzir até 50.000 barris por dia (bpd). Como parceiro nos blocos 3.05, 3.05A, 4.05 e 17.05, e contando com uma força de trabalho de 270 empregados, a SOMOIL tem sido fundamental na abertura do sector tanto para parceiros internacionais como para as comunidades locais.

Agora, a empresa está concentrada em expandir ainda mais a sua pegada com um plano de crescimento ambicioso e objectivos de melhorar a responsabilidade ambiental, social e empresarial; aumentar a produção nos três blocos e impulsionar o crescimento rentável em toda a carteira da empresa; ao mesmo tempo que aumenta o desenvolvimento dos recursos humanos através de formação e transferência de competências. Como tal, dos Santos salientou que a SOMOIL está empenhada não só em acelerar a produção e rentabilidade da empresa, mas também em assegurar que o desenvolvimento do sector energético se traduza em oportunidades tangíveis e accionáveis para as comunidades locais.

Entretanto, não obstante os ambiciosos objectivos da empresa em matéria de petróleo e gás, a SOMOIL está concentrada em aumentar a distribuição do rácio de substituição de reservas (RRR), bem como a sua carteira de energias renováveis, assegurando assim um crescimento rentável que se alinha com as políticas em matéria de alterações climáticas e estratégias de redução de emissões. Na frente do RRR, a SOMOIL está a adquirir uma participação de 20% da TotalEnergies no Bloco 14, bem como uma participação de 8,25% e 10% no Bloco 18 e no Bloco 31, respectivamente. Entretanto, a empresa está a trabalhar na criação de 25 a 40 estações de serviço, bem como a investir entre $27 milhões e $44 milhões durante os próximos cinco anos no espaço retalhista. Na frente das energias renováveis, a SOMOIL tem dado prioridade à electrificação rural, bem como às oportunidades fora da rede e à responsabilidade social.

Para que a empresa possa realizar estes objectivos de crescimento, a SOMOIL implementou um plano de crescimento sustentável que inclui uma mudança na governação, através da qual a empresa criou uma área de assuntos públicos e conformidade e está a melhorar os processos de contratação e internos; alinhando e recebendo maior apoio do governo através de melhorias nos termos e condições contratuais; e está a oferecer finanças robustas que se espera venham a ser reforçadas ainda mais em 2022.

Como tal, as bases que estão a ser lançadas para um caminho de crescimento e rentabilidade estão estabelecidas para conduzir a empresa para os mercados de capitais. Até 2030, a SOMOIL está empenhada em aumentar a produção até 80.000 bpd, estabelecendo-se como um actor internacional em campos maduros e operações em águas profundas; e assegurando que a empresa se torne uma força motriz por detrás da transição energética em Angola. Para o maior produtor de petróleo de África, a agenda de crescimento da SOMOIL promete uma nova era de exploração e produção, bem como de investimento em energia limpa, enquanto que para a SOMOIL, a oportunidade de se tornar um actor global no domínio da energia.

Fonte:APO