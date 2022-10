PR nacionalização as acções da LL Internacional Holding BV

O Presidente da República, João Lourenço, decretou a apropriação pública, por via de nacionalização, das participações sociais na Sociedade Mineira de Catoca Lda, detidas pela LL Internacional Holding BV.

A medida toma em consideração o facto de a LL Internacional Holding BV ser, neste momento, uma sociedade sujeita a fortes medidas restritivas no país e no estrangeiro, que levaram à apreensão da sua participação social pelo Serviço Nacional de Recuperação de Activos e ao estabelecimento de sanções por parte do US Office of Foreign Assets Control.

Este facto foi tornado público esta quarta-feira, na página oficial do Presidente da República, João Lourenço, no facebook.

Refere ainda que “é entendimento do Presidente da República, no seu decreto, que a manutenção da LL Internacional Holding BV na estrutura societária, com os actuais problemas judiciais e reputacionais, coloca em causa a estratégia da Sociedade Mineira de Catoca Lda, uma vez que impossibilita o acesso a funcionamentos vitais para o desenvolvimento de projectos mineiros actuais e futuros”.

As quotas apropriadas através do diploma assinado pelo Presidente da República consideram-se transmitidas para o Estado, independentemente de quaisquer formalidades, livres de quaisquer ónus ou encargos, sendo oponíveis a terceiros após o registo.

Angop