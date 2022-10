‘Homem mais sujo do mundo’ morre aos 94 anos

Um iraniano conhecido como “o homem mais sujo do mundo” por não tomar banho há décadas faleceu aos 94 anos, anunciou nesta terça-feira a imprensa oficial.

Amou Haji, que não tomou banho durante mais de meio século, morreu no domingo no vilarejo de Dejgah, na província de Fars (sul do Irão), informou a agência de notícias Irna.

De acordo com uma autoridade local citada pela agência, o homem, que era solteiro, evitava tomar banho por medo de “ficar doente”.

Um documentário curta-metragem com o título “A Estranha Vida de Amou Haji” sobre sua vida foi lançado em 2013, segundo a imprensa iraniana.

AFP