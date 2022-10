Deputado brasileiro garante que vai haver guerra se Lula vencer as eleições

Um deputado brasileiro do estado de Goiás, Amauri Ribeiro, disse num vídeo publicado nas redes sociais que se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencer a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, marcadas para o dia 30 de outubro, vai acontecer uma guerra civil e que ele irá para as ruas e vai “empunhar uma arma”, noticiou a imprensa local.

“Eu vou dizer para vocês o que eu disse para um amigo que é petista, essa semana, no meu gabinete, quando eu indaguei se ele defendia o que o Lula defendia. Falei: ‘Você tá do lado errado e deixa eu te falar, se o seu presidente ganhar, vai acontecer uma guerra civil nesse país, e eu sou um reservista, e se eu for convocado, eu vou para rua e vou empunhar uma arma, Deus que te livre de tá do outro lado'”, disse o deputado a apoiantes num comício a favor de Jair Bolsonaro.

O parlamentar disse ainda que não irá “aceitar calado” a vitória do presidente Lula. “Nós não vamos entregar o nosso país para uma bandeira vermelha, não vamos. Eu não vou entregar o futuro da minha família para acontecer o que tá acontecendo na Venezuela, o que tá acontecendo na Argentina e outros países”, disse a apoiadores.