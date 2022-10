“A minha prioridade é unir o país e o partido”, diz Sunak

Em poucas palavras, o futuro primeiro-ministro inglês pediu a “unidade” do seu partido para “ultrapassar este período difícil” que o Reino Unido atravessa.

Lusa

Rishi Sunak vai suceder a Liz Truss como primeiro-ministro do Reino Unido, depois de Penny Mordaunt ter desistido da corrida à liderança do Partido Conservador.

Nas primeiras declarações à imprensa, Sunak começou por enaltecer o trabalho de Liz Truss, que “liderou com dignidade num tempo difícil”, e reconheceu o “grande privilégio de servir o país que ama”.

“A minha prioridade é unir o país e o partido (…) A única forma de ultrapassar os desafios atuais” é com “o partido unido”, referiu Rishi Sunak numa breve declaração.

“Precisamos de estabilidade e unidade”, referiu ainda o futuro primeiro-ministro.

O Reino Unido “atravessa um desafio económico e profundo” acrescentou, prometendo servir o seu país com “integridade e humildade”.

Momentos antes de falar aos jornalistas, Sunak alertou para a “ameaça existencial” que o Partido Conservador enfrenta.

De acordo com o The Guardian, Sunak acredita que “o Partido Conservador pode ganhar as eleições”, mas para isso tem de se “manter unido”, e “ser honesto com o eleitorado nas decisões difíceis” avisou numa reunião interna com os membros do seu partido. Sobre a possibilidade de se convocar novas eleições, Rishi Sunak, excluiu essa hipótese.

Aos 42 anos, Rishi Sunak é o mais jovem primeiro-ministro britânico em mais de 200 anos e o primeiro líder sul-asiático do país.

Nascido em Southampton, no sul de Inglaterra, Sunak é filho de pais indianos que nasceram na África Oriental e o criaram no interior de uma família de classe média, que fez um relevante esforço financeiro para lhe dar uma educação em colégios de prestígio.

Sunak estudou filosofia, política e economia na Universidade de Oxford, tendo feito mais tarde um MBA na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, de onde partiu para o banco de investimentos Goldman Sachs, como gestor de fundos.

Foi ministro das Finanças no governo de Boris Johnson, tendo ficado em segundo lugar na corrida à sua sucessão no verão.

Horas antes das declarações do futuro primeiro-ministro, a Casa Real anunciou o regresso do Rei Carlos III a Londres. Contudo não se espera que Sunak venha a ser formalizado primeiro-ministro ainda hoje, já que caberá primeiramente ao Rei receber Liz Truss, que vai formalizar a sua demissão, e depois dar posse ao novo chefe do Governo britânico.

Lusa