Fitch Solutions prevê kwanza a cair para 470 este ano e 499 por dólar em 2023

A consultora Fitch Solutions prevê que a moeda nacional de Angola contrarie a tendência de apreciação face ao dólar e caia para 470 kwanzas por dólar até final do ano, desvalorizando-se mais 7,3% no próximo ano.

“Antevemos que o kwanza se vá depreciar marginalmente no resto do ano para 470 kwanzas por dólar, depois se ter valorizado em 2021 e até ao segundo trimestre de 2022”, escrevem os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings.

Na nota de análise sobre a evolução do kwanza, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, a Fitch Solutions escreve que “a curto prazo, o menor apetite dos investidores pelas moedas dos mercados emergentes vai levar a pressões para a depreciação”, pelo que a previsão aponta para que a moeda nacional de Angola caia 7,3% em 2023, para uma média de 499 kwanzas por dólar, “essencialmente devido ao abrandamento dos preços internacionais e da produção interna de petróleo”.

Nos próximos três a seis meses, a Fitch Solutions diz que o kwanza vai contrariar a valorização de 18% desde janeiro até agora, devendo terminar o ano em torno de 453,93 kwanzas por dólar, o que significa uma valorização de 26,4%, comparando a média de 2021 com a média do câmbio de 2022.

A previsão para o próximo ano aponta para uma desvalorização de 7,3%, para uma média de 499 kwanzas por dólar, devido essencialmente à redução dos preços do petróleo em 4,8% para uma média de 100 dólares por barril, e à queda da produção interna, que deverá registar uma descida de 3,5% no próximo ano “devido ao crónico desinvestimento no setor petrolífero e ao esgotamento de alguns poços”, concluem os analistas.

Lusa