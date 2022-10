Cristiano Ronaldo diz que é “o mesmo profissional” desde há 20 anos

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo disse hoje que é “o mesmo profissional” desde há 20 anos, após ter sido afastado pelo Manchester United do encontro com o Chelsea.

“Como sempre fiz ao longo da carreira, tento viver e jogar de forma respeitosa para com colegas de equipa, adversários e treinadores. Isso não mudou, eu não mudei. Sou a mesma pessoa, o mesmo profissional, que tenho sido nos últimos 20 anos no futebol de elite, e o respeito sempre teve um papel importante no meu processo de tomada de decisões”, escreveu o ‘capitão’ da seleção portuguesa, na rede social Instagram.

Nessa publicação, o avançado de 37 anos, uma das ‘lendas’ dos ‘red devils’ mas a viver tempos conturbados em Inglaterra após ter tentado uma saída do emblema, realça que, por vezes, “não é possível” em todas as ocasiões “dar o exemplo aos mais novos”, porque “o calor do momento leva a melhor”.

“Agora, sinto que tenho de continuar a trabalhar muito em Carrington [o centro de treinos do clube em Manchester], apoiar os meus colegas de equipa e estar pronto para tudo, seja em que jogo for”, acrescentou.

Assim, e como “ceder à pressão não é uma opção e nunca foi”, espera poder continuar “unido” com o clube. “Em breve, estaremos juntos de novo”, atalhou.

“Cristiano Ronaldo não fará parte do plantel do Manchester United para o encontro com o Chelsea, da Premier League. O resto do plantel está totalmente focado na preparação para esse encontro”, lê-se numa nota hoje divulgada pelo United.

Depois de não ter sido lançado pelo treinador neerlandês Erik ten Hag, o internacional português abandonou na quarta-feira o relvado de Old Trafford antes do final da partida com o Tottenham (2-0), também da Liga inglesa, quando ainda nem estavam decorridos os 90 minutos.

Esta temporada, Ronaldo, de 37 anos, fez apenas 12 jogos, seis dos quais a titular – quatro na Liga Europa -, e marcou dois golos.

Lusa