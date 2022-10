Vodka oferecida por Putin a Berlusconi viola sanções europeias

As vinte garrafas de vodka enviadas ao italiano Silvio Berlusconi como presente de aniversário do presidente russo, Vladimir Putin, violam as sanções europeias impostas após a invasão da Ucrânia, disse hoje, quinta-feira, a Comissão Europeia, citada pela agência Reuters.

O ex-primeiro-ministro Berlusconi – cujo partido Forza Italia deve ser membro do novo governo de coligação da Itália – causou polémica nesta semana quando disse que voltou a ter contacto com Putin e recentemente trocou “cartas gentis” com ele.

“Depois de muito tempo, retomei um pouco as relações com o presidente Putin, que no meu aniversário (29 de Setembro) me enviou 20 garrafas de vodka e uma carta muito gentil. Retorqui com garrafas de (vinho) Lambrusco e um menu igualmente suave”, adiantou, numa cerimónia à porta fechada com militantes do Força Itália, segundo um áudio transmitido pela agência La Presse.

Um pacote de sanções da União Europeia acordado em Abril estendeu a proibição de importação de produtos russos para incluir destilados, incluindo vodka, disse um porta-voz da Comissão em comunicado, acrescentando que não há isenção para presentes.

No entanto, cabe aos estados-membros implementar as sanções, acrescentando não ficou claro se alguma acção seria tomada pelas autoridades italianas para prosseguir com o caso.

Berlusconi está a participar nas negociações para a formação do próximo Governo, junto dos seus parceiros de coligação de direita e extrema-direita, Matteo Salvini (Liga) e Giorgia Meloni (Irmãos de Itália), esta última vencedora das eleições legislativas de 25 de Setembro.

Salvini é admirador de Putin há vários anos, e Berlusconi já havia dado a sua opinião em várias ocasiões desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de Fevereiro, tendo gerado polémica.

Berlusconi considera-se seu amigo, enquanto Meloni, provavelmente a próxima primeira-ministra, declarou a sua determinação em continuar a apoiar a resistência ucraniana.

