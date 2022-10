Sodiam anuncia leilão de 43 pedras de diamantes especiais incluindo um rosa

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (SODIAM-EP) vai leiloar 43 pedras de diamantes especiais, incluindo um diamante rosa de 170,20 quilates, cujas sessões de visualização decorrem de 24 de outubro a 14 de novembro.

O processo de licitação das referidas pedras encerra em 15 de novembro de 2022 e será apenas feito de forma eletrónica a clientes registados pela SODIAM e que tenham ‘expertise’ na comercialização de pedras especiais, refere a empresa em comunicado enviado hoje à Lusa.

O leilão incluiu sete pedras especiais de mais de 10,8 quilates da produção Lulo, província da Lunda Norte, incluindo um diamante rosa de 170,20 quilates, três pedras de 112 a 160 quilates e três pedras com peso entre 45 e 56 quilates.

As sessões de visualização, que devem decorrer nos escritórios da sede da SODIAM, em Luanda, os interessados deverão também encontrar no lote 27 pedras especiais com mais de 10,8 quilates da produção do Catoca, Lunda Sul, incluindo um diamante de 104,7 quilates e vários lotes com peso entre 20 e 40 quilates.

Fazem parte igualmente deste leilão nove pedras especiais de mais de 10,8 quilates da produção do Luele, incluindo vários lotes com peso entre 20 e 40 quilates.

A SODIAM, fundada em 1999, é uma empresa estatal responsável pela comercialização da produção de diamantes de Angola.

A estatal angolana exportou, em 2021, cerca de 8,9 milhões de quilates de diamantes bruto no valor de 1,62 mil milhões de dólares (1,65 mil milhões de euros).

Lusa