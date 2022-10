EUA enaltece esforços de Angola na manutenção da paz na Região dos Grandes Lagos

O Governo dos Estados Unidos da América exaltou, esta terça-feira, os esforços do Presidente angolano, João Lourenço, na manutenção da paz e estabilidade em África, em especial na Região Central e dos Grandes Lagos.

O reconhecimento foi feito pela secretária de Estado Adjunta dos EUA, Wendy Ruth Sherman, durante uma conversa telefónica com o ministro das Relações Exteriores,Téte António.

A conversa entre as duas entidades serviu para abordar questões relacionadas com as relações bilaterais entre os dois países, bem como passar em revista assuntos multilaterais.

Wendy Ruth Sherman elogiou a recente visita de Téte António na RDC e ao Rwanda, no âmbito do Roteiro da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) para a pacificação no Leste da RDC, adoptado na Cimeira Tripartida de Luanda.

A tensão na Região dos Grandes Lagos subiu no início deste ano entre os vizinhos Rwanda e República Democrática do Congo (RDC).

Em Março último deu-se o reinício dos combates entre o exército da RDC e o movimento de 23 de Março (M23), que, de acordo com Kinshasa, é apoiado pelo país vizinho.

O conflito entre a República Democrática do Congo (RDC) e os vizinhos Rwanda e Uganda é antigo.

Angola preside à Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e tem multiplicado as iniciativas para pacificar a região.

Nessa condição, o Chefe de Estado angolano, João Lourenço, foi mandatado pela União Africana para mediar o conflito.

A Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) foi criada com o objectivo de resolver questões de paz e segurança, após os conflitos políticos que marcaram a região, em 1994.

São membros da CIRGL Angola, Burundi, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Ruanda, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e República do Congo.

