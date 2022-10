Conselho de Ministros analisa implementação de projectos em Luanda

O Conselho de Ministros analisou, esta quarta-feira, o estado de implementação de vários projectos em curso na província de Luanda, numa sessão especialmente dedicada à capital angolana.

Orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, a sessão analisou, de forma específica, questões ligadas ao saneamento básico, à educação, à saúde, aos transportes, bem como à iluminação e segurança pública.

No encontro, o Titular do Poder Executivo ouviu do governador provincial de Luanda, Manuel Homem, as principais preocupações que afligem os habitantes da província.

No final da reunião, o governador de Luanda, Manuel Homem, informou à imprensa que o objectivo da reunião foi o de articular a implementação e a retomada dos principais projectos, a médio prazo.

Entre as preocupações urgentes a implementar, segundo Manuel Homem, estão a construção de mais escolas públicas, melhoria das vias rodoviárias secundárias e terciárias.

Ainda no domínio de estradas, disse que também vai merecer atenção o troço rodoviário Benfica/Barra do Kwanza, os acessos ao novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto e a estrada principal do Zango.

O governador de Luanda informou que muitos projectos haviam sido suspensos, “por razões de vária ordem”, sublinhando que o Executivo está a criar condições financeiras e administrativas para os retomar.

Após considerar insuficientes as salas de aulas existentes em Luanda, o governador Manuel Homem afirmou que para inverter esse quadro está em carteira a construção de mais escolas públicas.

Adiantou que, pelos indicadores que apresenta, a província de Luanda precisa, no mínimo, de mil escolas.

Manuel Homem disse estar assegurada a questão financeira para arcar com as despesas decorrentes dos projectos.

Com mais de oito milhões de habitantes, a província de Luanda está dividida, administrativamente, pelos municípios de Luanda, Cazenga, Viana, Cacuaco, Belas, Icolo e Bengo, Quissama, Talatona e Kilamba Kiaxi.

Lusa