Cristiano Ronaldo volta a ser titular na Liga, mas Manchester United empata

O Manchester United, no segundo jogo na Liga inglesa de futebol em que Cristiano Ronaldo voltou a ser titular, não conseguiu hoje mais do que um nulo na receção ao Newcastle, em Old Trafford.

O treinador Erik Ten Hag só uma vez tinha apostado no avançado português a titular no campeonato, na goleada sofrida fora com o Brentford (4-0), logo na segunda jornada, mas hoje, sem Martial, lesionado, e com Rashford no banco, repetiu a fórmula.

Cristiano Ronaldo esteve 71 minutos em campo, momento em que o treinador neerlandês resolveu trocar o avançado por Rashford, numa substituição que motivou claro descontentamento do português, a abanar a cabeça até se sentar no banco.

Rashford podia ter resolvido no último minuto de jogo (90+5), mas desperdiçou o cruzamento de trivela de Casemiro.

O empate trava uma série de três vitórias consecutivas do United, entre campeonato e Liga Europa, e mantém a equipa na quinta posição (16 pontos), com mais um ponto do que o seu adversário de hoje, com o Newcastle em sexto.

A tarde de jogos desta 11.ª jornada teve ainda a importante vitória por 2-0 do Chelsea, quarto classificado, no difícil terreno do Aston Villa, com a equipa de Steven Gerrard na 16.ª posição, próxima dos lugares de descida.

Os ‘blues’, que cumpriram o sexto jogo sob o comando de Graham Potter, com cinco vitórias e um empate, após o despedimento de Thomas Tuchel, entraram praticamente a vencer, com Mason Mount a aproveitar um desvio mal medido de um defesa, aos seis minutos.

Já na segunda parte, o mesmo Mount, que ainda não tinha marcado esta época, executou um livre irrepreensível, e fez o 2-0 para os londrinos, aos 65 minutos.

À mesma hora, Southampton (18.º) e West Ham (11.º) empataram a 1-1, no St. Mary’s Stadium, em Southampton.

O jogo do líder Arsenal ainda decorre em casa do Leeds United, depois de o mesmo ter começado mais tarde, devido a uma avaria que impossibilitava a comunicação da arbitragem, numa ronda que se completa mais logo com o clássico Liverpool-Manchester City.

Lusa