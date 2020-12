Três capacetes azuis do Burundi assassinados na República Centro-Africana

Três capacetes azuis do Burundi foram assassinados por “combatentes armados não identificados” na República Centro-Africana, informou a ONU.



O anúncio aconteceu depois que uma coalizão rebelde que luta contra o governo suspendeu o cessar-fogo antes das eleições gerais de domingo.



“Três capacetes azuis do Burundi morreram e dois ficaram feridos nos ataques contra as tropas da ONU e as forças de segurança e defesa nacional da República Centro-Africana”, afirmou a ONU em um comunicado.



Os ataques aconteceram em Dekoa, município de Kemo, e em Bakuma, no município de Mbomou (sul do país).



As eleições de domingo são consideradas um teste para a capacidade do país africano de recuperar a estabilidade.



Na semana passada, o presidente em exercício Faustin Archange Touadéra acusou o antecessor François Bozizé de planejar um golpe, uma milícia assumiu o controle por pouco tempo da quarta maior cidade do país e Rússia e Ruanda enviaram militares para ajudar o governo.

Fonte: AFP