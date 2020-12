Tragédia: mãe e três filhos morrem afogados ao tentar cumprir uma profecia

Uma mulher de 35 anos e os seus três filhos morreram afogados, nesta sexta-feira (25), na província do Bengo, quando tentava fazer a travessia de um rio, andando, para cumprir uma profecia que os ia libertar das perseguições de bruxaria.

Em declarações à Rádio Nacional de Angola, um dos filhos sobreviventes, contou que a mãe obrigou os cinco filhos a atirarem-se para o rio a procura de salvação.

“Chegamos no rio, mamã se atirou no rio, as minhas irmãs começaram a chorar fora da água, a mãe disse se vocês não se atirarem na água, não vão receber fé de deus” e elas atiraram-se, contou o filho.

“Vamos orar, sigam a minha fé”, disse a mãe segundo relatou o filho de 11 anos que conseguiu salvar o irmão de 7 anos.

“Os mais pequenos foram logo arrastadas pela correnteza”, contou.

O corpo da mãe e de um dos filhos de 3 anos, foram recuperados, mas a busca pelos dois outros corpos continuam, informou um oficial dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, citado na reportagem.