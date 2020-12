Polícia regista mais de 130 crimes diversos

Cento e trinta e oito crimes de natureza diversa (mais 33 comparativamente a igual período de 2019) foram registados, em todo país, pela Polícia Nacional, na noite de 24 para 25 de Dezembro.

A informação foi avançada hoje, sexta-feira, pelo porta-voz da corporação o Comissário Orlando Bernardo, sublinhando que destes crimes 91 foram esclarecidos e resultaram na detenção de 104 cidadãos presumíveis autores.

O responsável, que fez o balanço provisório do asseguramento da noite de natal, adiantou que os crimes destacam-se nas províncias de Luanda 39 (menos 11), Benguela 13 (mais 10), Uíge 13 (mais 10) e Zaire 10 (mais sete).

Dos crimes registados realce para cinco homicídios voluntários, mais dois que no mesmo período, dos quais quatro em Luanda e um em Benguela.

Foram apreendidas seis armas de fogo e recuperadas duas na província de Luanda.

No domínio do trânsito, foram aplicadas 118 multas por infracções diversas ao código de estrada e apreendidas 49 viaturas.

No que toca as fronteiras, adiantou que foram interpelados 221 cidadãos da RDC, por tentativa de transposição ilegal da fronteira terrestre, e encaminhados aos centros de detenção de estrangeiros ilegais, nas províncias da Lunda Norte e Zaire, assim como o repatriamento de 135 pessoas.

Do período em analise consta a apreensão de dois mil e 370 litros de combustível, sendo dois mil 150 de gasolina e 210 de gasóleo, quando pretendiam transpor a fronteira no Luvo, Rivungo e Yema, nas províncias do Zaire, Cuando Cubango e Cabinda.

O serviço de Protecção Civil e Bombeiros registou um total de dez ocorrências, mais dois em relação ao mesmo período de 2019, que causaram dois mortos, por afogamento e por acidente de viação.

Um total de sete incêndios foram registos, sendo Luanda ( 4), Cabinda ( 2) e Huila ( 1).

Fonte: Angop