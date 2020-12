Petróleo fecha estável antes do feriado de Natal

Os preços do petróleo fecharam perto do equilíbrio nesta quinta-feira (24), depois que os investidores optaram pela cautela antes do fim de semana prolongado do feriado de Natal e depois de algumas sessões agitadas.

O barril de Brent do mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 0,2% ou nove centavos em Londres, fechando a 51,29 dólares.

O barril americano de WTI, também para entrega em fevereiro, subiu 0,2% ou 11 centavos a 48,23 dólares.

Depois de alcançar seus níveis mais altos desde o início da pandemia de COVID-19, na sexta-feira, os preços encadearam duas sessões de queda e depois uma recuperação, um sinal da indecisão do mercado.

“Por enquanto, a situação não é boa, mas os investidores se agarram à ideia de que no ano que vem as coisas vão melhorar claramente”, explicou Naeem Aslam, analista da AvaTrade, ao traçar um panorama do mercado petrolífero em geral.

Na quarta, os preços foram apoiados pela queda mais pronunciada do que o esperado nas reservas de crude nos Estados Unidos, bem como por uma queda significativa dos inventários de gasolina e destilados.

Os agentes do mercado queriam ver sinais de uma recuperação do consumo, que desacelerou este ano devido aos confinamentos e à redução das viagens.

Jeffrey Halley, analista da Oanda, advertiu que a volatilidade observada no começo desta semana poderia voltar devido à redução dos volumes por causa das férias.

“Tudo vai depender da situação nos Estados Unidos em termos de apoio à economia, onde qualquer coisa pode acontecer”, disse.

Os republicanos da Câmara de Representantes bloquearam na manhã desta quinta-feira uma proposta dos democratas para aumentar o valor dos cheques que serão enviados aos americanos mais vulneráveis de 600 a 2.000 dólares.

O presidente Donald Trump ameaçou os parlamentares com não assinar o acordo votado no Congresso, que prevê 900 bilhões de dólares para mitigar o impacto da pandemia.

O mercado do petróleo estará fechado nesta sexta pelo feriado do Natal.

Fonte: AFP