Governo e União Europeia assinam acordo sobre reconversão da economia informal

O Governo angolano e a União Europeia (UE) assinam, segunda-feira (28), um acordo para apoio ao Programa de Reconversão da Economia Informal, avaliado em 20 milhões de euros.

O acordo será rubricado pelo ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos e pela embaixadora e chefe da delegação da União Europeia em Angola, Jannette Seppen, no âmbito do 11ª Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED).

O mesmo servirá, igualmente, de apoio às acções de melhoria do ambiente de negócios em Angola.

Segundo uma nota do Ministério da Economia e Planeamento, chegada à ANGOP, o financiamento será executado na modalidade de “apoio orçamental” com inscrição no Orçamento Geral do Estado (OGE) e transferido para o Tesouro Nacional, acção pioneira na cooperação da União Europeia com a República de Angola.

Angola e a EU já assinaram acordos de financiamentos avaliados em 22 milhões de euros, para implementação de programas nas áreas das finanças públicas, ensino superior e no âmbito do mecanismo do diálogo, enquadrado no programa “Caminho Conjunto”, entre outros.

Fonte: Angop