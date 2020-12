Filipinas é sacudida por sismo de magnitude 6,3

Um sismo de magnitude 6,3 foi registado na madrugada desta sexta-feira nas Filipinas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), fazendo alguns prédios tremerem e interrompeu algumas missas de Natal, mas sem provocar danos ou vítimas.



O terremoto foi detectado na província de Batangas, na ilha de Luzón, às 07H43 locais (00H43 de Luanda ), segundo o USGS. A profundidade do sismo (114 km) torna pouco provável a ocorrência de vítimas ou danos materiais importantes, segundo o instituto americano.



No entanto, várias testemunhas disseram que alguns imóveis da capital, Manila, tremeram e que houve missas natalinas que tiveram que ser interrompidas. “O serviço religioso fez uma pausa, mas as pessoas não entraram em pânico”, explicou Carlo Caceres, chefe da polícia de Calatagan, cidade próxima ao epicentro do tremor, 90 km ao sul de Manila.



“Há tremores frequentes na região e as pessoas estão mais ou menos acostumadas”, acrescentou.



As Filipinas ficam no “Cinturão de Fogo” do Pacífico, onde a colisão de placas tectônicas provoca sismos frequentes e uma importante atividade vulcânica.

Fonte: AFP