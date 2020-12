Detido antigo administrador de Bibala por peculato

O ex-administrador do município da Bibala, província do Namibe, Tchinanga Khole, foi detido (quarta-feira) por supostos crimes de peculato.

Segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República, enviada à Angop, estão igualmente arrolados no processo o ex-secretário geral da administração da Bibala, o ex-assessor do administrador para área técnica e o ex-director do Gabinete de Estatística e Planeamento, Abílio Sapenha, Bartolomeu César e Alfredo Silvestre, respectivamente.



Os cidadãos são igualmente acusados de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, participação económica em negócios, tráfico de influências e recebimento indevido de vantagens, previsto e punível pelo número um do artigo 36 da lei número 3/14, de 10 de Fevereiro.

Fonte: Angop