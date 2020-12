Transmissão de dados suspensa até depois do natal

A habitual actualização e transmissão directa dos dados da Covid-19 em Angola, a partir do Centro de Imprensa Aníbal de Melo CIAM, em Luanda, estará suspensa nos dias 24 e 25 deste mês (quinta e sexta-feira), devido à celebração do Natal, soube quarta-feira a Angop.

Segundo a Comissão Multissectorial de Prevenção e Combate à Covid-19, as informações relacionadas com a evolução da pandemia no país serão enviadas para as redacções dos órgãos de comunicação social, que terão a missão de manter informada a população.

Ao actualizar os dados da Covid-19, das últimas 24 horas em Angola, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, lembrou que o mundo está a olhar para uma segunda vaga da Covid-19 desafiante, com o aparecimento de uma nova mutação do vírus Sars-Cov-2

Por essa razão, alertou, “todos os cidadãos são chamados a cumprir as medidas de protecção individual e colectiva, por ser a única arma para combater o inimigo invisível da Covid-19”.

Ao desejar festas felizes aos cidadãos, a ministra apelou ao país, a “não baixar a guarda nem relaxar nas medidas de prevenção, durante a quadra festiva, visando reduzir os níveis de contaminação no país”.

“Estamos em quadra festiva, mas não podemos baixar a guarda, para proteger o bem vida, tendo em conta a pandemia que assola todo o mundo”, alertou.

Apelou ainda aos cidadãos a evitarem os aglomerados ou festas com muitas pessoas, assim como a absterem-se do consumo excessivo de álcool, que, na sua opinião, pode alterar o comportamento das pessoas, colocando a comunidade em situação de risco.



“O uso habitual da máscara facial em locais públicos, a lavagem constante das mãos com água e sabão e o distanciamento entre as pessoas também devem fazer parte do dia-a-dia dos cidadãos”, acrescentou.

Aos viajantes, a também porta-voz da Comissão de Prevenção e Combate à Covid-19, apela o cumprimento obrigatório da quarentena domiciliar e a feitura do teste nos locais habituais, visando proteger as famílias e as comunidades.

Angola regista um total de 16.931 casos positivos de Covid-19, que resultaram em 394 óbitos, 9.807 recuperados e 6.730 activos.

Fonte: Angop