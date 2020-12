Sete militares e 11 “terroristas” mortos em combates no Níger

Sete militares do Níger e 11 supostos jihadistas morreram na segunda-feira em combates na região de Tillabéri (oeste), perto do Mali, cenário de ataques terroristas frequentes.



A região de Tillabéri fica na área das três fronteiras Níger-Mali-Burkina, cenário de violência jihadista e de conflitos étnicos, que provocaram 4.000 mortes nos três países em 2019, segundo a ONU.



Níger terá eleições presidenciais e legislativas no domingo, marcadas pela saída voluntária do presidente Mahamadou Issoufou, após dois mandatos.

Fonte: AFP